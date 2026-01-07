Golpe en “Fiebre de Baile”: María José Quiroz abandona la competencia tras grave lesión

La comediante María José Quiroz quedó oficialmente fuera de la competencia de Fiebre de Baile, y no por falta de talento ni apoyo del público, sino por una lesión que terminó pasándole la cuenta.

Fue Diana Bolocco quien destapó la noticia en pantalla durante el último capítulo del programa, poniendo fin a los rumores sobre la prolongada ausencia de la humorista.

"Lamentablemente, nuestra queridísima amiga, María José Quiroz, va a tener que abandonar la competencia. Nuestra querida Cote se lesionó", anunció la animadora.

La conductora fue más allá y explicó que la decisión no tenía vuelta atrás, ya que la actriz debe priorizar su salud y su continuidad en la señal. Según detalló, "ella se está cuidando porque sigue en las pantallas de Chilevisión y está preparando un programa de humor, por lo tanto, tiene que recuperarse bien".

La propia Quiroz, conocida por su recordado personaje de “Shirley”, rompió el silencio en redes sociales luego de pasar dos semanas fuera del espacio, revelando la real magnitud del problema físico que la obligó a bajar el telón antes de tiempo.

"Es más que nada desgaste de material, la edad, todo eso me pasó la cuenta", confesó sin filtros, apuntando directamente al desgaste acumulado.

Pero el momento exacto de la lesión también quedó al descubierto. La comediante reveló que todo ocurrió tras una exigente presentación al ritmo de Lady Gaga.

"Ahí me lesioné heavy, pero aquí estamos", relató, refiriéndose a la coreografía de “Judas”, que terminó siendo más fatal de lo esperado.

Con su salida confirmada, la producción no perdió tiempo y ya tiene reemplazo: Luis Jara “Mellow” será quien tome su lugar en la pista de baile, en medio de un remezón que vuelve a encender la competencia.

