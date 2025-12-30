Golpe al corazón de Myriam Hernández: fallece su padre de 79 años tras una larga y dura enfermedad

Una noticia que sacudió al mundo del espectáculo y golpeó de lleno a una de las voces más queridas de la música chilena. Jaime Hernández Vidal, padre de Myriam Hernández, falleció a los 79 años, cerrando un complejo y doloroso capítulo familiar que la artista venía enfrentando desde hace meses.

Fue la periodista de farándula Cecilia Gutiérrez quien destapó la información a través de sus redes sociales, confirmando el deceso del padre de la cantante tras una extensa enfermedad.

"Lamentablemente tras una larga lucha contra un cáncer, falleció el papá de Myriam Hernández", escribió la comunicadora en sus historias de Instagram, dejando en evidencia la gravedad del escenario que rodeaba a la familia.

La comunicadora además reveló que este duro momento obligó a la intérprete de Huele a Peligro a bajar el telón de varios compromisos profesionales durante las últimas semanas, priorizando el frente personal por sobre los escenarios.

De hecho, no era un secreto que la situación venía siendo crítica. A mediados de este 2025, la llamada Baladista de América ya había suspendido una serie de conciertos en distintos países de Latinoamérica para permanecer en Chile acompañando a su padre, quien se encontraba internado en una clínica de Santiago.

En ese entonces, la propia Myriam había explicado públicamente su decisión, dejando ver la dimensión del momento que atravesaba. "Lamento muchísimo no poder llegar en esta ocasión, pero en este momento debo permanecer en Chile por algunas cosas que requieren mi atención y cuidado", señaló la artista.

PURANOTICIA