Gobierno reevalúa autorizar conciertos de BTS en el Estadio Nacional

Tras varios días de incertidumbre, críticas y manifestaciones de seguidores de BTS, el Gobierno informó que evaluará nuevamente la posibilidad de autorizar los conciertos de la banda surcoreana en el Estadio Nacional, luego de recibir nuevos antecedentes técnicos presentados por la productora a cargo del evento.

La controversia surgió después de que la ministra del Deporte, Natalia Ducó, señalara que, pese a que ya se habían comercializado entradas para los espectáculos, la empresa organizadora aún no contaba con la autorización para utilizar el principal recinto deportivo del país.

En esa oportunidad, el Instituto Nacional de Deportes (IND) explicó que el plan de mitigación presentado inicialmente no entregaba garantías suficientes para resguardar la infraestructura y asegurar la continuidad operativa del estadio.

Sin embargo, el escenario podría cambiar luego de que la productora ingresara una nueva propuesta técnica con modificaciones al proyecto original.

Según informó el Ministerio del Deporte, los cambios incorporados consideran aspectos relacionados con el peso de la estructura, la distribución de las cargas, la protección del césped y la solución constructiva utilizada para el montaje del escenario.

Las modificaciones presentadas "cambian sustancialmente la base de la evaluación técnica realizada previamente y, en consecuencia, el Mindep, a través del IND, ha manifestado su disposición a revisar la autorización del concierto", señaló la cartera mediante un comunicado.

No obstante, el Ejecutivo aclaró que la autorización aún no está resuelta y que la empresa deberá entregar información complementaria sobre cuatro aspectos considerados esenciales para la evaluación.

Entre ellos figuran los antecedentes relativos a las cargas y la estructura de producción, el sistema de protección y las superficies de apoyo, la planificación del montaje, desmontaje y tránsito durante el evento, además del plan de mitigación y manejo agronómico del césped.

El Ministerio del Deporte indicó que, si la información presentada cumple con las condiciones técnicas exigidas, podrá autorizarse la realización de los tres conciertos programados en el Estadio Nacional.

Asimismo, la cartera reafirmó que busca compatibilizar el uso del recinto para eventos masivos con la protección de su infraestructura.

La institución señaló que mantiene su compromiso con el cuidado de los recintos deportivos, pero también "con que Chile pueda ser sede de eventos de nivel mundial, siempre que se cumpla la ley y las condiciones que garanticen la protección de su infraestructura".

Finalmente, el Gobierno anunció que impulsará modificaciones a la normativa vigente para establecer sanciones económicas a las productoras que inicien la venta de entradas sin contar previamente con las autorizaciones requeridas para desarrollar este tipo de espectáculos.

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