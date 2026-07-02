Gobierno asegura que "se han ofrecido locaciones alternativas" para los conciertos de BTS en Chile

El biministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, se refirió a la decisión del Instituto Nacional del Deporte (IND) de no autorizar el uso del Estado Nacional para los conciertos de BTS que se encuentran programados para octubre.

La autoridad indicó que "es una situación que se decide técnicamente, aquí entiendo que el Instituto Nacional del Deporte ha evacuado un informe donde señala que levantar un escenario de esas características significa tener cerrado el recinto durante mucho tiempo".

El secretario de Estado sostuvo que "se pueden generar daños en la misma cancha, que cuesta mucho recuperar. Se han ofrecido locaciones alternativas dentro del mismo radio del Estado Nacional, y esa es una situación que se está evaluando y se está conversando".

A través de un comunicado, el IND dio a conocer que "tras una evaluación técnica y operacional exhaustiva, se resolvió no autorizar la utilización del Coliseo Central para la realización del concierto del grupo BTS en las fechas solicitadas de octubre de 2026".

"La decisión responde exclusivamente a criterios técnicos y de continuidad asociados al estado actual del campo de juego y al impacto que generaría un montaje de escenario central tipo 360°, configuración que representa el mayor nivel de exigencia posible para una superficie de césped natural híbrido como la del Coliseo Central", afirmaron.

(Imagen: btsliveviewing.com)

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