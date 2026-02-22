Gloria Estefan hace vibrar Viña 2026 con un show lleno de éxitos

cantante Gloria Estefan tuvo la responsabilidad de abrir la edición 65 del Festival de Viña del Mar y lo hizo con un espectáculo lleno de ritmo que hizo bailar a la Quinta Vergara.

El show comenzó con el éxito “Oye mi canto”, seguido por “Oye”, temas que bastaron para encender al público y convertir el recinto en una pista de baile al ritmo de la salsa.

La energía del espectáculo se replicó en redes sociales, donde los usuarios destacaron la presentación con mensajes como “puros hits”, “magnífica” y elogios a su capacidad de conectar con distintas generaciones.

Con más de 50 años de trayectoria, Estefan demostró su vigencia artística, manteniendo intacta su presencia escénica y la fuerza de sus interpretaciones.

El público de la Quinta respondió con entusiasmo, coreando canciones y acompañando con palmas cada uno de los clásicos interpretados durante la noche inaugural.

El show marcó un inicio potente para Viña 2026, estableciendo el tono festivo y latino que caracteriza al certamen y preparando el ambiente para el resto de las presentaciones.

Con su actuación, Gloria Estefan reafirmó su lugar como una de las grandes figuras de la música latina, dejando una noche memorable tanto en el escenario como en el mundo digital.

