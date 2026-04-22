Gissella Gallardo rompe el silencio tras su polémica pelea con Pamela Díaz: “Yo no soy vocera de nadie…”

La pelea entre Gissella Gallardo y Pamela Díaz en Hay que decirlo sigue dando que hablar y, lejos de quedar en el pasado, ahora suma nuevos capítulos cargados de tensión y declaraciones que no pasan desapercibidas.

Todo estalló en plena transmisión, cuando el panel abordaba la explosiva demanda de divorcio culposo que presentó Marité Matus contra Camilo Huerta, un tema que ya venía cargado de polémica por la mención de Trini Neira —hija de Díaz— como supuesta tercera en discordia.

En ese contexto, el cara a cara entre Gallardo y “La Fiera” encendió la pantalla. Y aunque Pamela Díaz no estuvo presente en la jornada siguiente, Gissella no esquivó el tema y decidió hablar en el programa de Canal 13, donde también brilló por su ausencia Nacho Gutiérrez.

“Yo traté varias veces de hablar con la Pamela, pero ella no quiso conversar conmigo, yo le dije que fuera en pantalla o fuera, donde quisiera", señaló Gallardo, agregando también que “no me gusta hablar cuando las personas no están porque se pueden malinterpretar las cosas”.

Pero la cosa no quedó ahí. Porque Gallardo no dudó en poner sobre la mesa un punto clave que, según ella, cambia completamente la narrativa del escándalo: quién expuso realmente la situación.

“¿Por qué iba a quedar la situación como que la Marité expuso a su hija públicamente, si no era así, nunca? (…) yo quería que ella se acordara de que ella fue la que tomó la decisión de hablar de lo que estaba pasando”, añadió Gisella.

A pesar del conflicto en pantalla, la esposa de Mauricio Pinilla intentó bajarle el perfil al enfrentamiento y aseguró que no existe una guerra personal con la animadora.

“Yo no me estoy enfrentando a nadie, para mí esto no es una guerra, yo no peleo. Yo, como Gissella Gallardo, no como vocera, porque yo no soy vocera de nadie, simplemente soy leal a mis afectos y creo la parte de mi amiga, que son cosas que yo vi”, dijo.

Eso sí, también reconoció que se vio en una posición incómoda, asegurando que sintió la obligación de advertirle a Díaz sobre lo que se comentaba.

“También me sentía traicionando a la Pamela si ella no se enteraba de esto porque hoy se estaría hablando de todo esto y hoy hubiese sido la desleal que no le conté”, dijo.

Y como era de esperarse, terminó completamente involucrada en la polémica, aunque insiste en que sus intenciones nunca fueron generar daño.

“Yo de verdad lo hice con todo el respeto y cariño hacia la Trini y la Pamela porque tengo a mis hijas y no me gustaría jamás que se vieran expuestas en algo así, ese era el tema, pero la Pame no lo entendió así”, sentenció.

Lejos de dramatizar, Gissella reiteró que no tiene cuentas pendientes con nadie dentro del programa y que su foco sigue estando en su trabajo.

“Yo no mezclo las cosas, lo que pasa acá queda acá, yo no tengo ningún problema con nadie, nunca he tenido problemas con ustedes”, indicó Gisse.

“A mí me gusta trabajar, y estoy feliz trabajando acá”, reconoció y agregó que “yo creo que las cosas se van a enfriar”.

Pero lo más inesperado vino después, cuando reveló que tras la intensa pelea en vivo, el ambiente fuera de cámaras fue completamente distinto.

“Al final terminamos todos en el auto, cuando se iba la Pame con el Nacho, estábamos muertos de la risa, la Pame (dijo) ‘que la Gisse anime, ¿qué quieren que les traiga de regalo?’, y pasó”, recordó.

“Yo no soy tan grave y no me las tomo tan a lo personal tampoco”, cerró Gisella Gallardo.

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