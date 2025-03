Gissella Gallardo reveló acción clave para su reconciliación con Mauricio Pinilla: “Empecé a ver cambios reales en él”

La comunicadora Gisella Gallardo y el ex futbolista nacional Mauricio Pinilla, sorprendieron al revelar que, luego de años separados, decidieron volver a darse una oportunidad en el amor, y retomar su matrimonio.

Lo anterior fue abordado por la panelista de “Hay que Decirlo” en un nuevo capítulo del programa de Carla Jara “Entre amigos y copas”, donde entregó detalles de cómo se gestó el acercamiento entre ambos, y lo que habría sido clave para la reconciliación.

“Cuando él me pidió ayuda, yo le dije, ‘sí, te acompañó, ningún problema’, y después de mucho tiempo, ya lleva más de un año y medio que hemos tenido terapia familiar, terapia de pareja, terapia con su familia, todo tipo de terapia, empecé a ver cambios reales en él”, expuso la periodista.

En esta misma línea, Gallardo reveló que “él desde el minuto uno me decía, ‘volvamos, volvamos, volvamos’ y yo (le decía), ‘no porque hacerle de nuevo a los niños lo mismo’... yo lo pasé muy mal, pero hoy día ya después de un año y medio más o menos (...) decidimos ya en marzo volver a vivir juntos”.

“Si funciona, bien, si no funciona, bien también (...) Mauricio igual durante todo este tiempo me ha demostrado que ha cambiado, que es algo muy difícil porque uno dice la gente no cambia, pero yo creo que sí, cuando te pasan cosas muy difíciles”, concluyó sobre el regreso de su matrimonio con Mauricio Pinilla, junto a quien, recordemos, son padres de tres hijos: Agustina, Matilda y Mauricio.

