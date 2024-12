Gissella Gallardo asegura que renunció a 'Sígueme' de TV+ "por motivos personales"

En el programa de farándula 'Qué Te Lo Digo' de Zona Latina, revelaron que Gissella Gallardo habría sido desvinculada de TV+ y que no continuará siendo parte del panel de Sígueme.

Donde, Luis Sandoval expresó que: "El motivo de esta desvinculación sería que, tras no aceptar la solicitud de vacaciones, se decidió no renovar su permanencia en pantalla. Por este motivo, esta persona no seguiría más en pantalla y, en los próximos días, se despediría... es de TV+: rubia, periodista y bien informada".

Tras esto, Gallardo, no dudó en usar sus redes para aclarar su salida de la señal.

"Escribo para desmentir la información dada ayer por el periodista Luis Sandoval en QTLD sobre mi salida del programa Sígueme. En dicho programa dijeron que el canal me había desvinculado por no aceptar una petición de vacaciones, lo cual es completamente falso. Fui yo quien renunció al programa por motivos personales. Fui yo quien lo avisó al aire. Es una decisión que tengo tomada desde hace tiempo", manifestó.

PURANOTICIA