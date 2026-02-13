Gisella Gallardo rompe el silencio y entrega detalles de la compleja enfermedad de Mauricio Pinilla: “Estamos confiando en Dios…”

El mundo del espectáculo quedó en shock cuando Mauricio Pinilla destapó una verdad que nadie veía venir. En plena transmisión de Marca Personal, el exdelantero reveló que enfrenta un cáncer a la piel.

Bajo esa misma línea, el exfutbolista aclaró que está en tratamiento y que la enfermedad fue detectada a tiempo —lo que abre la puerta a un pronóstico alentador—, el impacto fue inmediato.

Como era de esperar, las redes ardieron. En Instagram, el ex seleccionado nacional se vio desbordado por la avalancha de mensajes y no dudó en responder con palabras cargadas de emoción:

"Muchas gracias por los miles de mensajes recibidos con tanto cariño, no he podido responder a todos por qué son muchísimos los quiero mucho y saldremos de esta con mucho amor cómo el que ustedes me entregan".

LAS EMOTIVAS PALABRAS DE GISSELLA GALLARDO

Pero el tema no quedó ahí. Quien también tomó la palabra fue su esposa, Gissella Gallardo, desde la tribuna televisiva de Hay Que Decirlo, donde es panelista. Lejos de esquivar el drama, habló del momento que atraviesan y cómo su marido está enfrentando la enfermedad.

"Estamos confiando en Dios en que no va a pasar a mayores. Mauricio es un hombre súper fuerte y yo sé que va a salir de esta como ha salido de muchas cosas. Nosotros como familia lo vamos a apoyar siempre y sobretodo en esto", aseguró Gissella.

Gallardo además reveló que el diagnóstico llegó entre noviembre y diciembre de 2025, y que como familia decidieron abordarlo de frente, especialmente por sus tres hijos, para evitar fantasmas innecesarios. Aun así, el golpe fue duro.

"Con miedo lo recibimos, con pena, con rabia...los niños sobretodo porque la palabra cáncer para ellos significa muerte, por lo de mi papá", confesó la panelista.

