Giro judicial en caso de José Antonio Neme: Fiscalía fija formalización del animador, pero acuerdo reparatorio cerraría el proceso

A dos meses del accidente de tránsito que protagonizó en la comuna de Las Condes, el periodista y animador del matinal Mucho Gusto, José Antonio Neme, deberá comparecer ante la justicia. Según reveló La Tercera, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el miércoles 23 de diciembre, a las 10:00 horas, la audiencia de formalización de la investigación en su contra por el delito de cuasidelito de lesiones graves, luego de una solicitud presentada por el Ministerio Público el pasado 2 de octubre.

El accidente ocurrió el 7 de agosto, en la intersección de las avenidas Alonso de Córdova y Los Militares. Según los antecedentes incluidos en la querella criminal presentada por el abogado de la víctima, registros de cámaras de seguridad municipales mostrarían que el vehículo conducido por el comunicador habría iniciado la marcha antes de que el semáforo cambiara a verde, impactando a Héctor Daniel Castro Hernández, un repartidor venezolano que se desplazaba en motocicleta.

Producto del choque, el trabajador sufrió politraumatismos y múltiples fracturas en el cuerpo y el rostro, lesiones que requirieron dos intervenciones quirúrgicas. Por otra parte, los peritajes descartaron la presencia de alcohol en el organismo del comunicador: el examen de alcoholemia de Neme arrojó 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, toda su documentación se encontraba al día.

SOLUCIÓN ALTERNATIVA

Pese a que la audiencia ya tiene fecha, la causa podría resolverse mediante una salida alternativa antes de llegar a un juicio oral. Esto, luego de que las defensas de ambas partes habrían alcanzado un acuerdo reparatorio, destinado a compensar los daños y cubrir los gastos médicos de la víctima.

Al respecto, el representante legal del periodista, Angelo Rojas, confirmó el avance de las conversaciones:

"Hemos alcanzado un acuerdo justo y satisfactorio orientado a reparar los daños ocasionados, conforme al curso legal correspondiente, con pleno respeto al procedimiento y a los derechos de los involucrados".

Asimismo, el abogado defensor destacó la disposición del animador para resolver la situación desde el comienzo:

"Estamos tranquilos de que el daño de quien resultó más afectado podrá ser reparado con el acuerdo y de conformidad del conductor de la moto. La verdad es que se logró lo que José Antonio quería desde el primer día, que era resolverlo de la mejor manera posible sin causar un perjuicio mayor en la vida del afectado ni su familia".

El acuerdo será presentado formalmente ante el tribunal durante la audiencia fijada para diciembre. Si el juez de garantía lo aprueba, la causa penal podría concluir con el sobreseimiento definitivo del comunicador.

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