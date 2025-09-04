Giorgio Armani, ícono mundial de la moda y la perfumería, muere a los 91 años

El afamado diseñador Giorgio Armani, una de las figuras más emblemáticas de la moda italiana, falleció este jueves a los 91 años en Milán. Según informó su firma, el creador estuvo acompañado por su familia y por Leo Dell'Orco, su pareja durante las últimas dos décadas.

Hace unos meses una infección pulmonar lo llevó a ser hospitalizado y luego a recuperarse en su residencia de la Via Borgonuovo, en Milán. Esta situación lo obligó a ausentarse del desfile masculino de alta costura en junio, una ausencia inusual en su trayectoria, marcada por una dedicación constante a los talleres.

"Con infinito pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable motor: Giorgio Armani. El señor Armani, como siempre le han llamado con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los diversos y siempre nuevos proyectos en curso y en desarrollo", comunicó la casa de moda.

Giorgio Armani, conocido como "el rey Giorgio", fue una figura legendaria en el mundo de la moda y un ícono global del estilo moderno. Revolucionó la forma de vestir al poner a la mujer y su autonomía en el centro de sus creaciones, marcando tendencia con diseños que siempre reflejaron una elegancia atemporal.

PURANOTICIA