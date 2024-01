Gianella Marengo vivió accidente en Top Chef VIP: “Me saqué un pedazo de dedo”

En el último episodio de Top Chef VIP, Gianella Marengo sufrió un doloroso accidente y se cortó parte de su dedo y uña, esto mientras estaba pelando papas como parte de la competencia culinaria.

"Me corté el dedo, me corté el dedo mal. Me saqué un pedazo de dedo, ¿qué hago?”, dijo entre lágrimas y desesperación, mientras que su compañera Jennifer Galvarini, la Pinconya y el animador Cristian Riquelme intentaban calmarla.

Por su parte, la ex finalista de Gran Hermano intentó auxiliarla, sin embargo, Marengo estaba asustada: "No me lo apretís, porque me saqué el pedazo". Galvarini comentó que ella es Tens, y por eso: “(Dejé el plato y las ollas ahí y fui a auxiliar a Gianella, pero estaba con mucho dolor y la sangre asusta “, explicó.

Por otra parte, Marengo tuvo que salir del estudio para ser atendida medicamente, mientras que sus compañeros quedaron muy descolocados, e incluso Juan Pablo Álvarez, se puso a llorar porque “me dio mucha pena”.

Recordemos que días antes, Marengo había comentado de su accidente “perdí parte del dedo con uña y todo. Fue con una mandolina, así que perder una falange es mucho decir, ni siquiera cabe en la mandolina, pero es una herida grande”.



