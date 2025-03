George Harris vuelve a los escenarios y arremete contra el Festival de Viña 2025: “No me lo esperaba”

Tras su polémico paso por el Festival de Viña del Mar 2025, el comediante venezolano George Harris regresó a los escenarios, pero esta vez en Miami, Estados Unidos, instancia en la que aprovechó de referirse a su fallido debut sobre el escenario de la Quinta Vergara.

Fiel a su estilo, Harris le dedicó una rutina entera al fracaso que protagonizó en la Ciudad Jardín, donde apuntó en contra de la organización del evento viñamarino y de los chilenos.

“¡Qué vaina lo que nos ha pasado! Yo que estaba tan contento que iba para mi vaina, primer venezolano invitado a un festival internacional (...) Lo que pasó fue como cuando Will Smith le metió el coñazo a Chris Rock. Uno se queda, marico, con la cabeza... la diferencia es que en ese festival no existe Will Smith. Si hubiera una figura importante es como si Don Francisco me hubiera metido un coñazo”, comenzó relatando el venezolano.

“Meses de trabajo donde te piden hasta la fotocopia de tu ADN (…) un guion, otro guion, mándame acá, corrige y corrige, es el casting de Hollywood. Un proceso fastidiosísimo, que no se la recomiendo a ningún comediante del mundo que pase por esa huevonada”, lanzó.

En sus dichos, Harris continuó con su discurso, asegurando que se trató de un hecho xenofóbico. “Me subí en esa vaina sin saber lo que me esperaba. Yo no tenía ni remota idea de esa vaina que estaba toda montada, una vaina xenofóbica, que odian a los venezolanos, tienen cuatro meses conmigo en pantalla de TV diciendo '¿por qué invitaron a un venezolano?', algo patético, una cosa violenta. No me lo esperaba”, agregó.

“La organización del Festival siente que la cagaron (...) Yo no me estoy victimizando. Yo no estoy sangrando por la herida. No vamos a seguir hablando toda la vida de un Festival que ya casi nadie ve”, fueron parte de los dichos del venezolano.

PURANOTICIA