George Harris rompió el silencio tras fracaso en Viña: "Sentí la xenofobia en carne propia"

A días de su lamentable presentación en el Festival de Viña del Mar, el venezolano George Harris llevó a cabo su prometida transmisión en vivo en redes sociales para dar a conocer su mirada frente a las pifias y duras críticas a su espectáculo.

En primer lugar, el humorista señaló que "con los medios de comunicación, con toda la locura de estos días, creo que se ha tergiversado la información".

Luego, entregó detalles acerca del proceso que vivió desde que fue invitado a Viña 2025, indicando que "empiezo a recibir mensajes de odio, me decían 'cómo es posible que inviten a un veneco, qué va a hacer un veneco en el escenario de Viña, cómo va a ser posible que baje la calidad'. Empiezo a recibir recetas de cocina en las publicaciones, de la nada. Mensajes privados, amenazas de muerte...".

También expresó que a las tres semanas de ser invitado, "un programa de TV descubre que en 2023 había puesto un tuit del Presidente Allende. Le empezaron a dar con todo... una campaña de odio gratuita, como si yo le hice algo a ese país".

"Si yo tengo alguna culpa, tengo culpa de haber aceptado ir al Festival. No debí ir y me ganó que me convencieron, que me llenaron la cabeza de historias de que sí represento a la comunidad venezolana, que los venezolanos se van a sentir defraudados porque ya la invitación se había hecho pública", continuó expresando en su Live.

De igual forma, Harris manifestó que "yo he sentido la xenofobia en carne propia desde que me invitaron. La gente me pregunta cómo te sientes. Mal me siento, porque nadie va a un escenario en cualquier parte del mundo a que lo piten, a enfrentarse a un tema de xenofobia tan brava como lo que hay en Chile".

"Me parece muy triste lo que pasa con los comediantes en Chile, que se burlan de lo que pasó conmigo, de que les dé risa y morbo. Muy triste porque yo no me burló nunca de un colega, aunque me parezca de que tenga la razón. Pero así son allí".

