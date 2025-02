George Harris adelanta su debut en la Quinta Vergara: “Hay que estar preparados para vivir la frustración”

El Festival de Viña del Mar 2025 abre sus puertas este domingo 23 de febrero con una noche inaugural que contará con la música de Marc Anthony y Bacilos, dos artistas que regresan al certamen. En el humor, el encargado de hacer reír al "Monstruo" será el venezolano George Harris, quien debutará en el escenario de la Quinta Vergara.

Previo a su presentación, Harris participó en una conferencia de prensa donde compartió su entusiasmo y también se refirió a la controversia en redes sociales sobre su participación. “Había querido estar desde hace mucho tiempo, y este ha sido el país que me ha permitido llenar Arenas más rápido... cuando recibí la invitación me llené de emoción”, expresó.

Sin embargo, también mencionó críticas que surgieron en redes sociales tras su confirmación en el festival. “Empieza una investigación de ‘quién es este señor, yo no lo conozco’... hay un tema de xenofobia con los venezolanos acá, son 4-5 personas que hacen daño, pero eso no nos daña a todos”, indicó.



Respecto a antiguos comentarios en redes sociales que generaron polémica, el comediante fue directo: “Habían tweets de hace mil años sobre el presidente Allende, fue la hoguera... sé que eso lastimó a una parte de la sociedad chilena, pero quiero que nos entiendan a nosotros, por eso pedí disculpas”. En ese sentido, destacó la importancia de superar diferencias: “Más allá de las diferencias, somos pueblos hermanos... hablamos el mismo idioma”.

Sobre su espectáculo, Harris mencionó que tuvo asesoría por parte de la organización del Festival. “Al guión le cambiaron tres palabras... grabé mi rutina en video y a la organización le encantó. Seguí todas las recomendaciones del festival porque ellos tienen toda la experiencia, todo lo que se hace en el escenario es para que la gente lo goce”, explicó.

Asimismo, aseguró que su humor conectará con el público chileno, ya que toca temas universales. “Todos hemos tenido terror en algún momento de nuestra vida... voy a hablar del pasado, de la educación de los 80 y 90, de la comparación entre la vida de antes y la actual, de la tecnología y de las madres, porque cuando hablo de mi madre, hablo de todas las madres”, adelantó.

En cuanto a la posibilidad de recibir una mala reacción del público, el comediante se mostró tranquilo. “No lo he pensado de esa manera, pero también hay que estar preparados para vivir la frustración... respetaría la decisión del público si deciden no tenerme en el escenario, pero eso hay que lucharlo. No creo que haya que demostrar nada, sino hacer honor a lo que ya eres”, afirmó.

PURANOTICIA