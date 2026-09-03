George Clooney recibió el León de Oro honorífico en el Festival de Cine de Venecia

Con un reconocimiento a una trayectoria de más de 40 años en la industria cinematográfica, George Clooney recibió el León de Oro honorífico en la jornada inaugural de la 83ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, en Italia.

La ceremonia se desarrolló en el Palazzo del Cinema, donde la actriz Laura Dern fue la encargada de entregarle el galardón al intérprete, productor y realizador estadounidense de 65 años.

Dern destacó el impacto que Clooney ha tenido tanto en la pantalla como detrás de ella, asegurando que "nosotros tuvimos al icono, tuvimos su humanidad y tuvimos la grandeza del artista".

La actriz también compartió un mensaje enviado por Brad Pitt, quien aprovechó la ocasión para bromear sobre las capacidades de su colega. "Puede actuar y conseguir casi cualquier cosa, y lo hace mejor que cualquiera de nosotros", señaló.

Tras recibir el premio, Clooney repasó parte de su extensa carrera cinematográfica y aprovechó su intervención para dedicar palabras a su esposa, la abogada Amal Clooney, y a sus dos hijos.

Sin embargo, buena parte de su discurso estuvo marcada por una reflexión sobre el contexto social y político actual. El ganador del Oscar cuestionó los mensajes que, a su juicio, buscan instalar desconfianza entre las personas.

"Estamos viviendo un momento en el que quienes tienen el poder, quienes tienen más dinero, nos dicen que debemos tenernos miedo unos a otros, que debemos desconfiar los unos de los otros", manifestó.

En ese contexto, el actor puso especial énfasis en la importancia de quienes ejercen labores vinculadas al arte y al periodismo, especialmente frente a discursos autoritarios.

"Los primeros a los que los autoritarios intentan silenciar no son los políticos, son los periodistas que hacen preguntas, son los artistas que se niegan a aceptar respuestas fáciles", afirmó.

Clooney también defendió el valor del cine como una herramienta capaz de generar empatía, aun cuando reconoció que las películas no tienen la capacidad de terminar por sí mismas con los grandes conflictos del mundo.

"Un desconocido nunca es realmente un desconocido y que quizá sea el héroe de la historia de otra persona", sostuvo al referirse al papel que pueden cumplir las historias cinematográficas para acercar a las personas.

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