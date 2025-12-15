George Clooney acuerda con su esposa no besar a ninguna actriz en rodajes

George Clooney decidió bajarse definitivamente del pedestal de galán de Hollywood. El actor estadounidense confirmó que no volverá a protagonizar escenas románticas en el cine y que la decisión no fue impulsiva, sino fruto de una conversación clave con su esposa, Amal Clooney, que terminó por marcar un antes y un después en su carrera.

A sus 64 años, el intérprete habló sin rodeos en una reciente entrevista con Daily Mail, donde reveló que tuvo una importante conversación con su esposa.

"Cuando cumplí 60 tuve una conversación con mi esposa", relató.

"Puedo seguir jugando básquetbol con chicos de 25 años, sigo en forma, pero en 25 años tendré 85. No importa cuántas barras de granola comas, ese es un número real", agregó.

Lejos de dramatizar, Clooney aseguró que está siguiendo el ejemplo de otra leyenda del cine, optando por cerrar una etapa que lo convirtió durante décadas en uno de los hombres más deseados de la pantalla grande.

"He estado intentando seguir el camino que tomó Paul Newman: 'Bueno, ya no voy a besar a ninguna chica más'", afirmó.

El anuncio no pasa desapercibido si se considera su extenso historial como galán romántico, con títulos como Un día inolvidable, Un romance peligroso, Amor sin escalas o Pasaje al paraíso, donde compartió besos y escenas de alto voltaje con estrellas como Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman, Jennifer Lopez, Catherine Zeta-Jones, Vera Farmiga y Julia Roberts.

Cabe recordar que en marzo pasado ya había adelantado su retiro del género en el programa 60 Minutes, dejando claro que no pretende competir con actores mucho más jóvenes.

"Mira, tengo 63 años. No estoy tratando de competir con protagonistas de 25 años. Ese no es mi trabajo. Ya no voy a hacer más películas románticas".

PURANOTICIA