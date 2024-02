Generación 98: Debut actoral de Fabrizio Copano es duramente criticado en redes sociales

En la última edición de la teleserie nocturna de Mega, “Generación 98”, Fabrizio Copano hizo su esperado debut como actor, al interpretar a un garzón del local “Sushi Ground”.

Este hecho no pasó de ser percibido por los internautas, quienes se burlaron del comediante, puesto que no encontraron que su actuación haya sido del todo convincente.

La escena en cuestión trata de lo siguiente: Chico Olmedo (Gabriel Cañas) mandó a cerrar el local de Loreto para tener una reunión más íntima con la alcaldesa de Melicao, Jessica (Katyna Huberman), y es en ese minuto que entra un garzón despistado, interpretado por Copano, que no trae ni papel ni lápiz para anotar.

Incluso, dice unas palabras mal, causando la incomodidad de los comensales, creando una dinámica divertida y de humor.

El debut del standapero en las teleseries de Mega, no causo indiferencia en las redes sociales, y no fueron pocos quienes o bien se rieron de la actuación o consideraron que el humorista no era un muy buen actor.

"Sigue como humorista Copano, ¿cómo actor…?", "Apareció copano y lo despidieron al toque xd", "Fabrizio Copano de verdad dijo 'pico sour' y 'vegetativa'", "Aunque no es lo suyo la actuación, le gana a Gonzalo Valenzuela jajaja", "Copano sale de ahí, esa no es tu familia", y "Copano entrando a la fuerza a MEGA", fueron los comentarios que se pudieron leer a través de X (ex Twitter), sobre la actuación del ex “Club de la Comedia”.



(Imagen: @teleseries_mega)

