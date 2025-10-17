Gene Simmons despide a Ace Frehley con emotivo mensaje tras su fallecimiento: “¡Que su legado perdure por mucho tiempo!”

El bajista y líder de Kiss, Gene Simmons, utilizó sus redes sociales para expresar su pesar y rendir homenaje a Ace Frehley, histórico guitarrista de la banda, quien falleció a los 74 años debido a una hemorragia cerebral.

En su publicación, Simmons recordó con cariño al músico conocido como “Spaceman”, destacando su aporte fundamental en los primeros años del grupo y su influencia en el sonido que definió a Kiss. Además, adelantó que el nombre de Frehley estará presente en el homenaje especial que la banda recibirá en diciembre.

"Nos rompe el corazón. Ace ha fallecido. Nadie puede igualar su legado. Sé que amaba a sus fans. Me lo dijo muchas veces. Y lo que es más triste, Ace no vivió lo suficiente para ser homenajeado en el evento Kennedy Center Honors en diciembre. Ace fue el eterno soldado de la roca. ¡Que su legado perdure por mucho tiempo!", escribió el bajista.

Frehley se incorporó a Kiss en 1973, poco después de que Paul Stanley, Gene Simmons y Peter Criss formaran la agrupación en Nueva York. Su guitarra fue esencial en los primeros álbumes del conjunto —Kiss (1974), Hotter Than Hell (1974), Dressed to Kill (1975) y Destroyer (1976)—, trabajos que transformaron el panorama del rock tanto en lo musical como en lo visual.

El guitarrista permaneció en el grupo hasta 1982, regresando posteriormente entre 1996 y 2002, dejando una huella imborrable con sus riffs, solos y presencia escénica. La comunidad rockera mundial lamenta su partida y celebra su legado como una de las piezas clave en la historia del hard rock.

En relación a su lamentable muerte, según el medio TMZ, el músico se encontraba hospitalizado con soporte vital tras sufrir una hemorragia cerebral luego de caerse en su estudio hace unas semanas.

Tras esta situación, tuvo que cancelar todas las fechas que tenía programadas para este año, por “problemas de salud”, sin entregar mayores detalles.

PURANOTICIA