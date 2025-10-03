¡Gary Medel ya tendría nueva pareja! Destapan romance con influencer chilena

La periodista Cecilia Gutiérrez nuevamente no guardó silencio y sorprendió a todos sus seguidores al entregar detalles sobre la vida amorosa del reconocido futbolista nacional, Gary Medel.

A través de su canal de difusión en Instagram, la comunicadora dio a conocer que el exseleccionado nacional habría iniciado una nueva relación, siendo esta la primera conocida tras su quiebre con Cristina Morales, madre de sus dos hijos.

Aunque no entregó la identidad de la mujer, Gutiérrez compartió una imagen de una joven rubia de cabello liso, quien sería la nueva pareja del "Pitbull".

Además, publicó una segunda fotografía que, según afirmó, demostraría que la joven se encontraba en el departamento del deportista, ya que el lugar coincidiría con el que él mismo mostró en publicaciones anteriores.

FRANCISCA GONZÁLEZ

Pero eso no es todo, ya que Alfombra Roja no se quedó con la duda e investigó sobre esta misteriosa mujer, donde aseguraron que se trata de Francisca González, una creadora de contenido de viajes.



González, también es emprendedora, pues sería una de las creadoras de Zazazú.cl, una tienda de confección nacional.



Cabe mencionar que hasta el momento, Gary Medel no se ha pronunciado para confirmar o desmentir esta información.

