Gary Medel rompe el silencio tras acusaciones de infidelidad por supuesta conversación subida de tono con otra mujer

Una nueva tormenta farandulera vuelve a poner a Gary Medel en el ojo del huracán. Esta vez, el “Pitbull” quedó en el centro del chisme nacional después de que saliera a la luz una supuesta conversación de WhatsApp cargada de mensajes subidos de tono. Frente al escándalo, el futbolista no se quedó callado y salió a desmentir con firmeza la funa que lo apunta directamente.

La bomba explotó cuando la periodista Cecilia Gutiérrez publicó en redes sociales un pantallazo que —según ella— correspondería a un chat del propio Medel. En la supuesta conversación, el remitente pedía un video íntimo y proponía un encuentro a escondidas, insinuando una infidelidad a su pareja de ese momento.

La captura, acompañada de una foto del jugador con quien sería una nueva conquista, incluía mensajes explícitos que hicieron arder las plataformas.

Entre ellos, destacaba el texto: "Ya po, juntémonos. La Fran no cacha na, ni me revisa el celu. A ver la conch... qué rica. La extraño, po (...) Mándame un video rico".

Y cuando la mujer mencionaba a la polola, el mensaje respondía: "Ya po, no estoy ñay".

La dura defensa de Gary Medel

Tras la polémica fue en el programa Zona de Estrellas donde finalmente salió a la luz la versión del propio futbolista. Consultado por el panel, Medel rechazó de manera categórica ser el autor del chat que circula por todas partes.

Según relató la panelista Camilísima, el jugador se mostró firme con su respuesta.

El deportista afirmó que las imágenes "son total y absolutamente falsas. Él no sería el emisor de los mensajes que andan dando vuelta por las redes sociales y portales de internet".

Y para reafirmar su postura, Medel se apoyó en un detalle que —según él— delata que todo sería un montaje: un modismo que jamás usaría. “Esos WhatsApp que dicen ‘no estoy ñay’, es mentira, yo no hablo así”, remató.

Para cerrar con broche de oro, el “Pitbull” también aprovechó de despejar especulaciones sobre su vida sentimental, asegurando que está soltero y descartando cualquier infidelidad.

