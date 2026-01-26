Gary Medel otra vez en el ojo del huracán: aseguran que el “Pitbull” será padre por sexta vez con misteriosa mujer

Gary Medel vuelve a tomarse la agenda farandulera y no precisamente por su rendimiento en la cancha. El defensor de Universidad Católica y emblema eterno de La Roja quedó otra vez en el centro del huracán mediático, esta vez por un supuesto nuevo capítulo en su agitada vida sentimental: todo indica que el “Pitbull” estaría ad portas de convertirse en padre por sexta vez.

La bomba la lanzó la cuenta de espectáculos Infama, que difundió imágenes de una prueba de embarazo y una ecografía donde el futbolista aparece etiquetado.

“El Pitbull será papá por sexta vez”, afirmaron desde el medio mencionado, aunque sin transparentar quién sería la mujer que espera al bebé, dejando más preguntas que certezas en el aire.

Eso sí, el mismo portal subió fotos de quien apuntan como la nueva pareja de Medel, pero optaron por mantener su identidad bajo reserva. De acuerdo a la publicación, habría sido la propia mujer quien compartió la historia en redes sociales, gesto que para muchos bastó como confirmación silenciosa del embarazo.

Mientras las redes ardían y los rumores crecían, Medel hizo oídos sordos y siguió concentrado en lo suyo: defendió la camiseta cruzada en la final de la Supercopa ante Coquimbo Unido, como si nada pasara fuera del estadio.

Cabe mencionar que actualmente el “Pitbull” es padre de cinco hijos, nacidos de tres relaciones distintas. El menor de ellos, Danilo, llegó al mundo en 2019 durante su matrimonio con Cristina Morales. Esa relación se rompió en abril de 2025 y, desde entonces, los comentarios sobre un nuevo romance no han dejado de circular, aunque hasta ahora nadie los había confirmado de forma tan explícita.

PURANOTICIA