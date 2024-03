Ganar o Servir: Naya Fácil tendrá reunión en Canal 13 para determinar si entra al nuevo reality

La influencer nacional Naya Fácil, tendrá una reunión con la producción del reality “Ganar o Servir”, para determinar si es que ella entra o no al encierro.

Si bien, ella fue la primera confirmada para el espacio de tele realidad, diversas sitauciones han hecho que ella misma, ponga en duda su participación, desde temas judiciales hasta filtraciones de un video íntimo, la hizo pedir públicamente a la estación, que la desvincularan de su contrato.

Esto llegó a un punto cúlmine, cuando ella misma publicó un documento sicológico, el cual asegura que no está mentalmente apta, para ser parte de un encierro.

A través de sus redes sociales, Naya mostró que tuvo que ir a Canal 13, para realizase exámenes médicos, con el fin de saber si es que está apta para entrar: "Voy a hacerme unos exámenes. Chiquillos, me llevan a la clínica, a ver que exámenes me harán, Canal 13 me trajo a tomarme los exámenes, para ver cómo estamos".

En sus historias de instagram, la influencer aseguró que, si bien todavía está en conversaciones con la gente de la estación y debe tener una reunión con ellos, por el tema de su participación, ella está cumpliendo con lo estipulado, puesto que ya habría un contrato firmado.

Al cierre de esta nota, Naya subió una historia con una encuesta en donde preguntaba a sus "facilines"(sus fans) si es que debía o no, ingresar al reality.



PURANOTICIA