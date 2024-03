Ganar o Servir: Canal 13 confirmó a Blue Mary como participante

Este día, la producción del nuevo reality Ganar o Servir, confirmó a una nueva concursante, se trata de la actriz y exlocutura radial Mari Almazábar, más conocida como “Blue Mary”.

En conversación con Canal 13, la también cantante aseveró que: “Estoy en un súper buen momento, he construido un público muy fiel. Pero sé que hay vida más allá de los trabajos, y que puedo entregar mucho más como Blue Mary”.

"Amo la radio, pero estoy en un momento en mi vida en que tengo muchas ganas de hacer cosas nuevas, darme la oportunidad de jugar”, agregó.

“Entro al reality porque quiero darme a conocer para otras personas, que conozcan mi música, mi trabajo de comunicadora y llegar a animar otros eventos en el futuro. Y quiero ser yo misma, traer vida real al reality. En la radio también soy yo misma, con mis gustos y mi forma de ser, me muestro tal como soy. La gente que me conoce sabe que soy fanática de la U, que me gusta carretear y reírme mucho, y es así como soy”,aseguró la exlocutora de Radio Carolina.

sobre como es su personalidad, Mary aseveró que “Soy súper sociable, así que no es tema para mí relacionarme, soy buena para hablar, tengo amigos más piolas que se ríen de mí. Y me encanta conocer gente nueva. Y aunque tengo carácter fuerte, siempre trato de resolver las cosas con amor, porque no me gusta pelear. De todos modos, no soporto las injusticias y me gusta ser defensora del pueblo”.

