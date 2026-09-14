¿Gala y el "Mago" se reconciliaron? Rumor tras comentada entrevista encendió las redes

Una serie de especulaciones surgieron durante las últimas horas en torno a Luis "Mago" Jiménez y Gala Caldirola, luego de que ambos volvieran a quedar vinculados públicamente tras la polémica separación del exfutbolista y Coté López.

La situación se produjo después de la participación de Jiménez en «Primer Plano», entrevista en la que el exdeportista abordó la controversia que marcó el quiebre con su exesposa y en la que optó principalmente por ofrecer disculpas y evitar responder varias de las preguntas realizadas por Francisca García-Huidobro.

En ese contexto, la periodista Cecilia Gutiérrez aseguró a través de sus redes sociales que Jiménez habría sido visto en el edificio donde reside Gala Caldirola después de su aparición en el programa de Chilevisión, información que rápidamente dio pie a versiones sobre un eventual acercamiento entre ambos.

Sin embargo, Suro Solar, representante y amigo de la modelo española, salió al paso de las versiones y descartó que se hubiera producido un encuentro entre la expareja.

El mánager explicó que "lo único que quiero aclarar, que me han estado preguntando mucho, es si efectivamente el caballero fue a la casa de mi amiga y la verdad es que no".

Además, entregó detalles sobre quiénes permanecieron junto a la modelo aquella noche: "Nos quedamos todos a dormir con ella, así que dejen de inventar", señaló, descartando de esta manera el supuesto reencuentro.

Por su parte, Gala Caldirola también compartió un mensaje en sus redes sociales, donde indicó que "a veces, no hay más veces… Duele. Si alguna vez dudas, mira tus cicatrices y recuerda que alguna vez te lastimaron".

Posteriormente, Caldirola profundizó en la idea de dejar atrás aquello que le hizo daño, manifestando que "todos mereceremos ser perdonados. Desearle el bien a quien te hizo mal es soltar. Pero el perdón no cambia la decisión. Hoy hablo de amor propio. Un amor bonito, es amarse a uno mismo. Amar también es soltar, perdonar y avanzar".

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