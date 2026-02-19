Gala de Viña 2026: glamour, sorpresas y polémicas antes del Festival

Se acerca la fiebre del Festival de Viña del Mar 2026, pero la acción comienza antes de que suenen los primeros acordes en la Quinta Vergara. Este viernes 20 de febrero, la Gala 2026 promete brillos, sorpresas y, como siempre, un desfile de vestidos que darán que hablar en la esperada alfombra roja.

El tradicional evento vuelve al Sporting Club de Viña del Mar, recibiendo público de manera presencial, aunque las entradas ya están completamente agotadas. La conducción estará a cargo de Tonka Tomicic, con entrevistas de José Antonio Neme, comentarios de moda de Marcelo Marocchino y Florencia Vial al acecho de cada declaración polémica de los invitados.

DÓNDE VER LA GALA

Mega transmitirá el evento a partir de las 21:00 horas, pero para los que quieran adelantarse a los detalles, la cobertura online arrancará desde las 20:00 horas en el canal Mega Oficial en YouTube.

Y para los más fanáticos del análisis de estilos —los mejores y peores vestidos de la noche— “Vamos Viña” ofrecerá su transmisión en vivo desde las 20:30 horas, disponible en los sitios de La Cuarta y Glamorama, además de sus perfiles de Facebook y el canal de YouTube de La Cuarta. Prepárense, porque la alfombra roja viene cargada de glamour y polémica.

CONFIRMADOS PARA LA GALA

Parejas:

María José "Coté" López y Lucas Lama.

Marlen Olivari y Luciano Marocchino.

Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda.

Josefina Montané y Pedro Campos.

Emilia Dides y Sammis Reyes.

Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat.

Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt.

Priscila Vargas y José Luis Repenning.

Eugenia Lemos y Matías Kosznik.

Cantantes:

Nico Ruiz.

Fran Maira.

Sigrid y Los Claveles.

Q_ARE.

Kidd Voodoo.

Karla Melo.

Princesa Alba.

Soulfia.

Katteyes.

Sinaka.

Nicole.

Pablo Chill-E.

Vesta Lugg.

Deportistas:

Francisca Crovetto.

Marcelo Díaz.

Actores y actrices:

Cota Castelblanco.

Jacinta Rodríguez.

Magdalena Müller.

Francisco Puelles.

Vivianne Dietz.

Simón Pesutic.

Daniela Ramírez.

Claudio Castellón.

Julieta Bartolomé.

Fernando Godoy.

Diego Muñoz.

Carolina Arregui y Mayte Rodríguez.

Alejandra Fosalba.

Mafe Bertero.

Elenco de "Detrás del Muro".

Rostros y famosos de la televisión:

Luis Jiménez.

Pamela Díaz.

Kel Calderón.

Fran Virgilio.

Kika Silva.

Augusto Schuster.

Cony Capelli.

Inna Moll.

Fátima Bosch.

Martín Cárcamo.

María Alberó y Blu Dumay.

Kenita Larraín.

Millaray Viera.

María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes.

Pamela Leiva.

Gala Caldirola.

Daniel "Huevo" Fuenzalida.

Nicole Moreno.

Ignacia Michelson.

Skarleth Labra.

Power Peralta.

Francisca "Pancha" Merino.

Jaime Leyton.

Daniela Aránguiz.

Jean Philippe Cretton.

Akemi Nakamura.

Furia Scaglione.

Luis Mateucci.

Paloma "Pops" Fiuza.

Fernando Solabarrieta.

Carla Ochoa.

Kike Morandé.

Marcelo Marocchino.

Roberto Cox.

Mauricio Medina.

