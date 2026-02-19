Gala de Viña 2026: glamour, sorpresas y polémicas antes del Festival

La alfombra roja del Sporting Club de Viña del Mar se prenderá este viernes 20 de febrero con Tonka Tomicic, José Antonio Neme, Marcelo Marocchino y Florencia Vial, mientras Mega y transmisiones online adelantan todos los secretos y los looks que darán que hablar.
Se acerca la fiebre del Festival de Viña del Mar 2026, pero la acción comienza antes de que suenen los primeros acordes en la Quinta Vergara. Este viernes 20 de febrero, la Gala 2026 promete brillos, sorpresas y, como siempre, un desfile de vestidos que darán que hablar en la esperada alfombra roja.
El tradicional evento vuelve al Sporting Club de Viña del Mar, recibiendo público de manera presencial, aunque las entradas ya están completamente agotadas. La conducción estará a cargo de Tonka Tomicic, con entrevistas de José Antonio Neme, comentarios de moda de Marcelo Marocchino y Florencia Vial al acecho de cada declaración polémica de los invitados.
DÓNDE VER LA GALA
Mega transmitirá el evento a partir de las 21:00 horas, pero para los que quieran adelantarse a los detalles, la cobertura online arrancará desde las 20:00 horas en el canal Mega Oficial en YouTube.
Y para los más fanáticos del análisis de estilos —los mejores y peores vestidos de la noche— “Vamos Viña” ofrecerá su transmisión en vivo desde las 20:30 horas, disponible en los sitios de La Cuarta y Glamorama, además de sus perfiles de Facebook y el canal de YouTube de La Cuarta. Prepárense, porque la alfombra roja viene cargada de glamour y polémica.
CONFIRMADOS PARA LA GALA
