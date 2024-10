Gala de Viña 2025 sufre modificaciones y no se llevaría a cabo en el Casino Municipal

Cecilia Gutiérrez reveló que la Gala del Festival de Viña 2025 no se llevará a cabo en el Casino Municipal de la Ciudad Jardín.

En el programa «Hay que decirlo» de Canal 13, la periodista aseguró que el evento que será trasmitido por Mega no tendrá una temática.

En concreto, reveló que la Gala se celebrará el viernes 21 de febrero de 2025 y por primera vez en el Sporting.

"Decidieron este lugar porque quieren público, pero mucho público. Por primera vez, quieren que se abra a toda la ciudad, que asista la mayor cantidad de gente posible al Sporting y que el lugar esté lleno", contó Cecilia.

Además, contó que "este año volverá el concepto clásico de gala, ya no habrá temáticas, nombres ni vestimentas específicas. No, no. Este año será una gala, pero con todo: confeti, plumas, lentejuelas, lo que los invitados quieran llevar".

PURANOTICIA