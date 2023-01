Gala Caldirola rompió el silencio y dispara contra Luis Mateucci: “Por Bocón”

El exchico reality Luis Mateucci, tuvo duras palabras para su excompañera de encierro Gala Caldirola en una anterior versión del programa “Sígueme y te Sigo” de TV+, donde acusó a la española de agredirlo.

“Era un cumpleaños en Amanda en la parte privada. Se acerca (Gala Caldirola) y me quiere entregar una rosa, no sé en qué forma, no lo interpreté si fue para bien o para mal”, comenzó relatando, para luego añadir que “había un florero con rosas, las agarró y me las empezó a tirar, agarró el florero y me lo tiró. Me mojó entero. Me tiró el florero, las rosas, con agua…”.

“No me lo esperaba… Estoy enojado. Me voy enojando de a poco. No sé qué quería, yo lo único que te digo es que me sentí agredido”, aseguró Mateucci en su relato, donde agregó “yo no quiero que ni se me acerque. Una persona que te demuestra esos sube y baja, a mí no me interesa ser su amigo”.

Ahora, quien rompió el silencio fue la propia modelo española, la que arremetió contra el argentino, refiriéndose al comentado encontrón entre ambos. “Que agradezca porque otra se lo tira a la cabeza por bocón”, fue la defensa de Caldirola.

“Por hablar y colgarse siempre de las mujeres y por inventar cosas para estar en pantalla. Ridículo”, expresó la ex chica reality en sus redes sociales.

PURANOTICIA