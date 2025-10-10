Gala Caldirola presume a su nuevo amor y lanza dardo a sus ex televisivos: “Qué bueno que ningún romance funcionó en los realitys”

Después de una seguidilla de romances frustrados que dejaron más titulares que amores duraderos, Gala Caldirola finalmente encontró al amor.

Esta vez, la ex chica reality apareció acompañada de su flamante conquista, Cristóbal Sumar, dejando claro que el corazón —y las cámaras— siguen siendo su escenario favorito.

Ambos llegaron al lanzamiento de la colección de Emilia Dides para Falabella, donde Gala captó todas las miradas desfilando en solitario por la alfombra roja.

Sin embargo, su nuevo pololo no la perdió de vista: desde las sombras, la observaba, la grababa y la admiraba como si fuera una estrella de cine.

En una conversación con Las Últimas Noticias, la chica reality afirmó que está “felíz”.

“Definitivamente se me dan mejor los romances fuera de cámara que delante”, agregó en tono de risa.

“Qué bueno que ningún romance funcionó en los realitys”, agregó.

Bajo esta misma línea, la modelo señaló: “Tienes que besar muchos sapos hasta encontrar tu príncipe”.

“Estoy feliz, me siento muy acompañada, muy amada, muy satisfecha con el también laboral, y en la maternidad y la pareja igual. Estoy en el equilibrio perfecto”, cerró Gala.

CRISTÓBAL SUMAR

Cristóbal Sumar, actual pareja de Gala Caldirola, es un empresario chileno conocido en el rubro gastronómico. Es uno de los fundadores del reconocido Arca Bar, un restaurante que se ubica en Santiago.

Pero eso no es todo, ya que, tal como informó AR3, Sumar "es responsable de la dirección estratégica, el marketing y la supervisión de las operaciones" de Johnny Rockets en Chile.

