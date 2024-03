Gala Caldirola ingresaría al nuevo reality de Canal 13

Los nombres confirmados del nuevo reality de Canal 13, “Servir o Ganar”, se siguen sumando, y según el medio el filtrador, la española Gala Caldirola quien fuera parte del elenco de “¿Volverías con tu Ex?”, es una de las nuevas integrantes.

Este nombre llama mucho la atención, puesto que Oriana Marzoli, otra ex chica reality que estaría negociando con el espacio, y que aún no ha sido confirmada oficialmente, había pedido explícitamente que ella no podía entrar al encierro.

Cabe recordar que ambas, participaron del programa de telerealidad de Mega, “¿Volverías con tu Ex?”, y su convivencia fue tan tensa, con peleas y discusiones, que se declararon como enemigas.

Según informa el sitio infama.cl, si bien escucharon la petición de Marzoli, Canal 13 quiere tener a las dos en el mismo espacio, por lo que ella hizo una contraoferta económica, que la estación habría aceptado y esto hizo que cambiara de opinión.

Si estas informaciones son ciertas, los participantes del nuevo show de Canal 13 serían: Naya Fácil, Botota Fox, Pangal Andrade, Luis Mateucci, Gabriel "Coca" Mendoza, Gala Caldirola y Oriana Marzoli.

El programa tiene fecha de estreno en abril, una vez que termine "Tierra Brava", y se grabaría en Perú, en la misma locación donde se realiza el programa antes mencionado.

