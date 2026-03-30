Gala Caldirola habla sobre su relación con Luis Jiménez y asegura estar en su "mejor momento"

La exchica reality Gala Caldirola vuelve a encender los titulares, esta vez no por escándalos, sino por un supuesto presente “perfecto”. La española asegura estar atravesando una etapa dorada en su vida, justo cuando comienza a instalarse un nuevo romance con el exfutbolista Luis Jiménez.

En una reciente conversación con Las Últimas Noticias, la influencer no dudó en lanzar una declaración que dejó a varios sorprendidos —y a otros escépticos— sobre su presente personal.

"Estoy en mi mejor momento en el ámbito laboral, personal, emocional, familiar", afirmó, destacando el equilibrio que ha alcanzado en su vida.

Pero eso no fue todo. Al ser consultada por su incipiente relación con Jiménez, Caldirola dejó claro que no se está guardando nada y que vive este vínculo con entusiasmo.

"Estoy contenta... siento que estoy recibiendo lo que merezco", comentó, agregando que ambos se están dando la oportunidad de conocerse en un momento adecuado de sus vidas.

Mientras tanto, el supuesto “momento perfecto” no solo pasa por el amor. La exchica reality también se prepara para una seguidilla de proyectos que la mantendrán en pantalla y en el ojo público: su arribo a Fiebre de baile, un nuevo programa en Porcel TV y hasta el lanzamiento de su propia colección de zapatos.

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