Gala Caldirola fue confirmada como integrante de «Ganar o Servir», el nuevo reality de Canal 13

Gala Caldirola fue confirmada como participante de «Ganar o Servir», el nuevo reality de Canal 13.

El nuevo espacio tendrá a sus competidores viviendo como hace aproximadamente 200 años, enfrentándose a competencias extremas de cuyo resultado dependerá si toman un rol de señores con grandes beneficios o de ser aquellos que deban atender al resto dentro de una casona.

Fue en el matinal «Tu Día» de la señal donde anunciaron a la española, quien sostuvo que “volver al pasado lo siento muy interesante, no sé con lo que me voy a encontrar ni cómo lo voy a vivir, pero me genera mucha felicidad”.

Luego agregó que “lo bueno es que esta vez sé a lo que voy, no es algo nuevo. Y tengo la sensación de que voy a hacer muchos amigos, que me voy a llevar bien con todo el mundo”.

La modelo aseguró que aceptó ingresar porque “tengo ganas de volver a reconectar con la gente que me dio la oportunidad de quedarme en Chile, que me vuelvan a conocer, a esta nueva Gala. Quiero que tengan una actualización de mí”.

Gala se reencontrará en el programa con Oriana Marzoli y Luis Mateucci, a quienes conoció en el reality «Volverías con tu ex».

Con la también española protagonizó grandes peleas y con el argentino tuvo un breve romance. Al respecto, declaró que “no he vuelto a tener ningún tipo de relación con Oriana. Sé que en estos años ha seguido haciendo comentarios sobre mí. Nunca entendí su odio hacia mí, pero yo estoy en otra parada, construí una vida completa y no tengo tiempo para prestarle atención a cosas que no me interesan, aunque ella sí me preste atención a mí. Espero que si nos volvemos a encontrar, ella después de tantos años, haya madurado y no tengamos que volver a vivir en conflictos, porque es muy desagradable, una tortura para todos, no sólo para mí”.

