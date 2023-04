Gala Caldirola entregó novedades respecto a su salud tras mamografía: "Mi ángel de la guarda me cuida"

Gala Caldirola entregó nuevas y buenas noticias que recibió tras realizarse exámenes de salud.

Recordar que la semana pasada, la española compartió su preocupación debido a un nódulo en una de sus mamas.

La modelo viajó a Cancún, México, para hacerse exámenes y descartar un cáncer.

“Esto me ha ayudado a tomar conciencia de que debemos estar atentas. Quizás muchas mujeres de 30 años no se dan cuenta y lo dejan pasar. Lo hago con toda la buena intención del mundo”, declaró en aquella ocasión.

"He tenido días malos, miedos… pero trato de irme a dormir con pensamientos positivos. Ya saben que la actitud puede sanar o enfermar”, agregó.

La influencer hizo un llamado a realizarse ecografías y mamografías, “pues hay problemas que no se ven a través de la primera, como fue mi caso”.

Y a través de redes sociales, Gala entregó novedades sobre su estado de salud: “Sé que pronto terminarán las visitas al doctor”, afirmó.

“Hoy me dio muy buenas noticias el especialista. Mi ángel de la guarda me cuida. Gracias a todos los que me mandaron energía, ¡de verdad fue bien recibida!”, cerró.

