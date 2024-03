Gala Caldirola denuncia que usuarios en redes sociales le han mandado fotos con alto contenido sexual

La exchica reality Gala Caldirola, denunció, en el programa web “Sin Editar” a cargo de Pamela Díaz, que varios usuarios hombres de redes sociales, le han mandado fotos con alto contenido sexual, sin su consentimiento y sin que ella lo haya pedido.

Justamente Caldirola habló que muchas personas le mandan “mensajes cochinos”, y eso a ella le molesta. "La gente es muy porno. Pero foto, y foto y foto (...) Y yo digo, pero '¿por qué pensarán que yo tengo ganas de verlo?'", aseveró.

"Yo digo, ¿por qué pensarán que yo tengo ganas de verlo? En general, a las mujeres no nos gusta que nos manden. No me calienta", comentó.

"¿Por qué pensarán que a una le gusta?' A mí no me gusta",expresó enojada la influencer española, agregando que, “Le ponemos el corazoncito donde hay que ponerlo, pero hay que denunciarlos", concluyó.



