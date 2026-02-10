Gala Caldirola confirma su ruptura con Cristóbal Sumar y asegura que su relación fue un “error”

Lo que parecía un romance de ensueño entre Gala Caldirola y el empresario gastronómico Cristóbal Sumar llegó a su fin de manera inesperada. La propia española confirmó la ruptura este lunes a través de Instagram, poniendo fin a semanas de rumores y especulaciones.

"Esto de dar explicaciones me da demasiado toc. Pero para que dejen de especular os quiero contar que si, hace casi un mes que estoy soltera otra vez. Al principio me sentí triste y confusa, ahora me río a ratos y me digo a mí misma (Abúrrete) Quería transparentarlo y soltarlo para que no me sigan preguntando", expresó la ex chica reality, dejando en claro que ya ha cerrado ese capítulo de su vida.

La separación no cayó del cielo: la creadora de contenido farandulero Claudia Ossandón ya había alertado sobre una pelea intensa entre Gala y Cristóbal el pasado 12 de enero, cuando se les vio discutiendo de manera acalorada fuera de un local nocturno.

Tras casi un año de relación, la española no solo confirmó su soltería, sino que también dejó entrever que la historia con Sumar fue un error y que ahora su mirada está puesta en su futuro sentimental.

"Cuando marcas una dirección y te confundes en la ruta , el GPS no dice 'te equivocaste de camino' , dice 'Recalculando ruta para llegar a tu destino. Es muy incómodo pensar que no podrás llegar como deseabas... Pero un error no define el final. Tal vez la vida tenía otros planes para ti y yo cada día creo más que la clave no está en esperar con ansias llegar a un destino, si no en aprender de los errores y ser feliz por el camino", cerró Gala, dejando un mensaje de reflexión y resiliencia tras la ruptura.

