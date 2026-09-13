Gala Caldirola alza la voz tras entrevista de Luis Jiménez en Primer Plano: “todos merecemos ser perdonados” 

La participación de Luis “Mago” Jiménez en el estelar de espectáculos de Chilevisión Primer Plano la noche del pasado viernes desató una serie de reacciones, pero hay una que no pasó desapercibida y destacó por sobre el resto: la de su ex pareja Gala Caldirola.

Recordemos que el exfutbolista nacional le fue infiel a la exchica reality con su exesposa, María José López, bomba que se habría dado a conocer mientras estaban todos juntos compartiendo como familia en Qatar.

Es por eso que “Mago” decidió romper el silencio y contar su verdad en el programa de espectáculos, ya que era el único del trio que faltaba por asistir al espacio, y así lo hizo la noche de este viernes, eso sí con una serie de condiciones, dentro de las cuales destacaba que había advertido a la producción que estaba prohibido que se le interrumpiera con un llamado telefónico por parte de cualquiera de las dos.

“Yo estoy acá porque corresponde dar la cara. Si bien lo hice desde el primer día con la persona que correspondía (...) yo a la que le debo explicaciones es a Gala, a nadie más. También a su familia, que la conocí”, fueron parte de las palabras del exseleccionado nacional.

Cabe mencionar que antes de estallar la infidelidad, “Mago” le había pedido matrimonio a Gala en París, por lo que al ser consultado por la ex participante de “¿Ganar o Servir?” aseguró que “quería todo con ella. Es especial. Tiene una forma muy linda de ver la vida, de amar (...) a mí me gusta su intensidad. Creo ser tan intenso como ella”.

Ante esto, fue la propia Gala Caldirola quien rompió el silencio, y a través de sus redes sociales le envió un sentido mensaje a su expareja. “A veces, no hay más veces… Duele”, comenzó relatando la española a través de sus redes sociales.

“Si alguna vez dudas, mira tus cicatrices y recuerda que alguna vez te lastimaron”, continúo con su escrito, donde añadió que “todos merecemos ser perdonados. Desearle el bien a quien te hizo mal es soltar. Pero el perdón no cambia la decisión”.

“Hoy hablo de amor propio. Un amor bonito, es amarse a uno mismo”, agrego Caldirola, donde para concluir afirmó que “amar también es soltar, perdonar y avanzar”.

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