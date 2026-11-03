Gala Caldirola aclara su polémico video con Mauricio Pinilla y responde a las críticas: "Estaba muy mal"

Tras la viralización de un registro en el que aparece cenando junto a Mauricio Pinilla —y donde el exfutbolista interpreta de una particular manera el tema “Si tú no vuelves”, de Miguel Bosé—, Gala Caldirola decidió romper el silencio y explicar el contexto detrás de la publicación. En medio de los cuestionamientos que generó el video y de las recientes polémicas familiares que enfrenta el deportista, la panelista de Plan Perfecto (Chilevisión) aclaró los motivos que la llevaron a compartirlo, asegurando que su intención estuvo guiada exclusivamente por el cariño hacia su amigo.

Durante el programa, la ex chica reality entregó detalles sobre el origen del registro y explicó que fue grabado espontáneamente durante una reunión de amigos, sin ninguna intención de generar interpretaciones ofensivas. En ese sentido, fue enfática al referirse a las posibles lecturas que surgieron tras su difusión:

"Respecto a si se ha podido interpretar de manera ofensiva para alguien este video, no fue, no es y nunca será esa intención... Lo recreamos desde el entusiasmo y la alegría de ese momento de vernos".

Asimismo, Caldirola reconoció que era consciente de que publicar el registro podía perjudicarla públicamente, especialmente considerando el contexto que atraviesa Pinilla. Sin embargo, aseguró que decidió compartirlo sin desconocer las posibles consecuencias que esto podría traerle:

"Tengo claro que a mí no me beneficia en nada este video. Lo tenía claro, porque sabía que se podía interpretar de otra manera".

La española también reveló que sostuvo una profunda conversación con Pinilla y su familia, debido al complejo momento personal que enfrenta el exfutbolista. Según relató, durante el encuentro pudo apreciar de cerca su estado emocional y lo vio "mal, muy mal". En esa línea, explicó que su cercanía responde a las genuinas "ganas de verlo bien", aunque se encargó de precisar que su preocupación por él no significa justificar sus decisiones de vida.

La explicación de Caldirola también generó reacciones al interior del panel de Plan Perfecto, donde Francisca García-Huidobro cuestionó abiertamente la decisión de hacer público el registro. La animadora manifestó su desacuerdo con la exposición del encuentro y planteó que, considerando la situación personal del exfutbolista, no existía necesidad de compartir ese momento en redes sociales.

"No entiendo la obsesión por hacer esto público. Qué obligación tiene él de subir esto a las redes sociales. Si alguien está mal, se junta en su casa, se toma un café", sentenció la animadora.

Finalmente, García-Huidobro volvió a poner el foco en las posibles consecuencias que esta exposición podría tener para su compañera, advirtiéndole sobre el impacto que podría generar en su propia imagen la difusión de un registro de esas características:

"Pienso que subir un video de noche, con una persona que no sabemos en qué estado está, te perjudica a ti".

PURANOTICIA