Gabriel Urzúa y María Gracia Omegna ponen fin a su relación: amiga de la actriz lanza comentario que desata la polémica

El romance de tres años entre los actores Gabriel Urzúa y María Gracia Omegna llegó a su fin, según confirmó la periodista Paula Escobar en el último episodio de Zona de Estrellas.

Según Escobar, la ruptura se produjo tras una fuerte crisis en la pareja y fue la propia actriz quien la confirmó durante la celebración de su cumpleaños. "Según lo que me cuentan, y según este descueramiento de amigas, él habría terminado definitivamente con ella", señaló la periodista, dejando en evidencia los rumores que circulaban hace semanas.

Pero eso no es todo, porque el estilista Javier Fernández agregó más leña al fuego: "Esa era la casa de María Gracia, él se chatea, agarra sus cosas y se va", comentó, haciendo notar la tensión y el impacto del quiebre en el entorno de la actriz.

"Todo lo que pueda hacer Gabriel Urzúa en este momento está mal para el entorno de María Gracia", aseguraron, reforzando la sensación de que la ruptura ha generado polémica y malestar entre familiares y amigos cercanos.

Bajo esta misma línea, la periodista agregó: “Me enteré que ella también está pinchando con un empresario, un ingeniero comercial. Están los dos empezando a rehacer su vida”.

El comentario que encendió las redes

La polémica se intensificó cuando Camila Hirane, amiga cercana de Omegna, hizo un comentario en redes sobre un posteo de Urzúa junto a la bailarina Geraldine Muñoz, su compañera en Fiebre de Baile: "El Gabo es como Jesucristo que luego de 3 días resucitado salió de la cueva y encontró una polola, se largó a llover y danzaron", escribió, dejando a muchos seguidores confundidos.

El mensaje provocó aún más revuelo porque Muñoz mantiene actualmente una relación con el bailarín Felipe Galindo, ex participante de Rojo, generando rumores y confusión entre los seguidores del actor.

Entre rupturas, comentarios polémicos y redes sociales encendidas, la relación de Urzúa y Omegna deja más preguntas que certezas.

PURANOTICIA