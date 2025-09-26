Gabriel Urzúa e Ignacia Cifuentes se suman al elenco de la nueva temporada de "Fiebre de Baile"

El actor Gabriel Urzúa y la esgrimista Ignacia Cifuentes son los nuevos confirmados para la próxima edición del programa "Fiebre de Baile", alcanzando así un total de 15 participantes anunciados hasta el momento.

Urzúa, reconocido por su trabajo en producciones nacionales como Generación '98, reforzará el grupo de figuras del espectáculo que competirán en la pista. Por su parte, Cifuentes —quien formó parte del equipo chileno en los Juegos Panamericanos Santiago 2023— combinará su carrera deportiva y sus estudios de medicina con este nuevo desafío televisivo.

El grupo de concursantes ya confirmados incluye a nombres como Daniela Castro, Raquel Castillo, Esteban Paredes, Michelle Carvalho, Skarleth Labra, Nicole "Luli" Moreno, Constanza Capelli, María José Quiroz, Faloon Larraguibel, Pastelito Jr., Princesa Alba, Jorge "Kike" Acuña y Francisco Reyes Cristi.

La conducción estará a cargo de Diana Bolocco. En los próximos días, se espera que la producción revele nuevos detalles sobre el jurado que evaluará las presentaciones y posibles incorporaciones al programa.

