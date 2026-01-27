Gabriel Urzúa dedica tierno mensaje de cumpleaños a su pareja de Fiebre de Baile en medio de rumores de romance

Gabriel Urzúa se ha convertido en uno de los nombres más comentados de Fiebre de Baile. Junto a la talentosa bailarina Geraldine Muñoz, ha logrado capturar la atención del público, no solo por sus movimientos en la pista, sino por la química que despliegan.

Y como era de esperarse, los rumores de romance no tardaron en aparecer. Este fin de semana, el actor prendió aún más la mecha al dedicarle un mensaje público a Geraldine por su cumpleaños, provocando un aluvión de comentarios entre sus seguidores. "Hoy está de cumpleaños esta mujer increíble", escribió Urzúa en sus redes sociales.

Pero no se detuvo ahí y sumó un elogio que dejó a más de uno con la duda: "Pletórica de alegría, la mejor bailarina de Chile. Muchas felicidades querida Geraldine Muñoz".

El gesto avivó las especulaciones sobre un posible romance, pese a que ambos aseguran que su vínculo es estrictamente profesional. Sin embargo, la cercanía que muestran en cada emisión del programa hace que los seguidores no puedan dejar de preguntarse si detrás de la pista hay algo más que baile.

La situación se complica aún más si se considera el historial sentimental de ambos. Gabriel Urzúa viene de una relación mediática con la actriz María Gracia Omegna, mientras que Geraldine Muñoz mantiene un vínculo estable desde hace años con Pipe Galindo, su excompañero en Rojo, El Color del Talento.

Con estos antecedentes y la inesperada declaración de Urzúa, la polémica está servida y los seguidores del programa ya esperan los próximos movimientos de esta dupla.

