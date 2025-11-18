Gabriel Urzúa aclara en vivo rumores sobre su separación con María Gracia Omegna: “Les gusta la chimuchina…”

El cahuín finalmente quedó aclarado. Y es que Gabriel Urzúa rompió el silencio y confirmó el verdadero estado de su corazón, luego de semanas de rumores sobre un quiebre con María Gracia Omegna.

Todo ocurrió en la última emisión de Fiebre de Baile, donde el actor fue prácticamente acorralado en vivo por Juan Pablo Queraltó, quien no pudo evitar llevar el tema al panel. “La Diana (Bolocco) está en su casa, pero ella me mandó un WhatsApp. Estaba muy preocupada. Pero quiere saber si está o no soltero. No sé por qué quiere saber eso”, lanzó sin filtro el comunicador.

Ante la presión, Urzúa no tuvo escapatoria y soltó lo que todos querían escuchar: "Les gusta la chimuchina (...) Estoy soltero", reconoció, dejando al estudio encendido.

Queraltó remató con humor (y algo de malicia farandulera): "Ahora se pueden quedar tranquilos. Diana te puedes quedar tranquila, porque está soltero Gabriel".

Los rumores venían sonando fuerte desde que el actor había insinuado en el mismo programa que no "convivía con nadie", comentario que levantó todas las alertas sobre el posible final de su relación con Omegna, con quien estuvo tres años.

Ahora, con la confesión en vivo, el quiebre queda prácticamente sellado y la farándula tiene un nuevo soltero que comentar.

PURANOTICIA