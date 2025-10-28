Gabriel Peralta y Michele Jankelevic sorprenden al revelar el sexo de su bebé

El clan Peralta-Jankelevic volvió a tomarse las redes con un nuevo y comentado registro familiar. A solo meses de anunciar que esperaban a su segundo hijo, Gabriel Peralta y su esposa Michele Jankelevic sorprendieron a sus seguidores con una gran producción para revelar el sexo del bebé.

A través de Instagram, la pareja compartió un registro del momento en que Gigi, su hija mayor, fue la encargada de presionar el mecanismo que soltó una nube de humo… ¡azul! Así, entre gritos, abrazos y corazones en los comentarios, confirmaron que viene un nuevo “Power” en camino.

El video rápidamente se viralizó, generando una ola de felicitaciones para ambos, quienes se mostraban muy emocionados.

"Te estamos esperando con todo el amor del mundo", señaló en la publicación Raúl Peralta, el futuro tío.

"Ahora tendrán la parejita. Qué hermoso. Los quiero mucho", señaló Karen Paola en los comentarios.

