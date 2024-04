Gabriel Cañas será el temido José Luis Echenique en remake de «El Señor de la Querencia»

El actor Gabriel Cañas confirmó que será él quien dé vida al personaje protagonista del remake de «El Señor de la Querencia», teleserie que Mega adquirió sus derechos.

De esta manera, la producción estará basada en lo desarrollado el 2008 por TVN, donde Julio Milostich personificó al temido José Luis Echenique.

Cañas reveló sobre la teleserie que se ambienta en la década de 1920 que "esto de hacer un remake nos da la oportunidad de honrar ciertos trabajos que han sido reconocidos y se han transformado en íconos, sobre todo lo que hizo Julio".

También se refirió a las escenas de violencia que incluye el guión, diciendo que "me parece un motor válido y no lo quiero moralizar. Pero si vamos a usar la violencia, me parece necesario reflexionar por qué lo vamos a hacer y qué mensajes queremos llevarles a sus casas".

"Me llama la atención tratar de retratar cuál es el nuevo rostro del mal en esta sociedad", dijo.

También sostuvo que "va a ser una teleserie feminista" y que "se va a hablar de los derechos y la dignididad de todas las personas y de los derechos humanos como algo transversal".

