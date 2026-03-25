“Fui muy irracional”: Pablo Candia se disculpa tras filtrar duras críticas contra Danilo 21

Pablo Candia se volvió a ver envuelto en polémica tras la filtración de un explosivo audio donde no se guardó nada y se lanzó con todo contra su compañero Danilo 21.

El conflicto se desató luego del encontrón que ambos protagonizaron hace más de una semana en Primer Plano, un episodio que derivó en la suspensión de los involucrados, dejando al público sin verlos en pantalla el domingo pasado.

Sin embargo, el escándalo escaló cuando se viralizaron las palabras del panelista, donde cuestiona la historia personal de Danilo y su supuesta trayectoria difícil.

“Ya me aburrí, me aburrí, de que le vea la cara de hueón a toda la gente. ¿Quién es el hueón? Sabemos quién realmente es, de dónde viene, ¿quién es su familia, ¿quién es su historia? ¿Tiene amigos, tiene familiares? Les ha vendido la pomá. Toda la santa historia de que no, que es un pobrecito que viene del sur, que sus papitos, que su papá está enfermo en el hospital, que le lleva sustento", se le escucha decir, dejando entrever que duda de las dificultades económicas y personales que Danilo ha compartido públicamente.

Más adelante agregó: “¿Sabemos qué pasó con la salud del papá, salió del hospital? ¿Murió? ¿Falleció? ¿Está vivo? ¿Por qué no comparte con su familia cuando va al sur? Conocemos más a la familia de Gonzalo, su pareja, que en Argentina y no conocemos su casa".

El desahogo del periodista no quedó ahí, y este miércoles rompió el silencio en Instagram para contextualizar la filtración:

“No quería terminar el día haciendo este video y también siento que corresponde. Y porque me tengo que hacer cargo también. Lamento mucho la filtración de estos audios. Fueron en un contexto de completa privacidad y de confianza. Y aún así fueron filtrados. Mis palabras fueron desde la rabia, desde la molestia. Y no estoy justificándoime con esto. No lo vean así. Estoy dando un contexto de cómo fue. Muchas veces las emociones nos juegan malas pasadas, sobre todo cuando estamos enrabiados, molestos por algo en particular”, explicó el comunicador.

Candia continuó reconociendo sus errores: “Y ocurrió. Y me ocurrió a mí. Fui muy irracional. Ocupé palabras totalmente no adecuadas. Hice análisis que no debí haber hecho, totalmente irracionales. Y que no se deben hacer bajo ningún contexto ni bajo ningún pretexto. De eso me doy cuenta después de haberlos escuchado nuevamente”.

En un gesto de aparente conciliación, extendió disculpas directas: “Sinceras disculpas a Danilo, sobre todo a su familia. A Gonzalo también. Lamento mucho haberlos expuestos de esta manera, haberlos ofendido y que se hayan sentido ofendidos también. Sin duda, esta situación no es grata para nadie. Ni para mí, ni para él, es algo que no debió haber ocurrido. Estoy súper arrepentido”.

Candia no se quedó ahí y también pidió perdón a todo su entorno afectado por la filtración: “A todas las personas involucradas en los audios filtrados o por filtrar, y también ofrecer estas mismas disculpas a mi equipo de trabajo del canal, que de alguna forma se ven afectados. También le salpica esto que está pasando”.

Finalmente, reflexionó sobre la humanidad detrás de los errores y la necesidad de aprender de ellos: “Todos cometemos errores, no hay nadie que se salve… Lo importante acá es sacar una lección, aprender de esto y continuar. Nadie es perfecto en esta vida… Hay que salir adelante, es lo que quiero y es lo que debemos hacer todas las partes que están siendo involucradas en esto. Sé que va a ser así”.

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