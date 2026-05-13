Fuerte cruce entre la Chama y Miguelito remece a la farándula chilena: "Era sadiquito"

Una dura acusación lanzó Alexandra Méndez, más conocida como "La Chama", en contra de su excompañero en el reality «Tierra Brava», Miguelito.

En el programa «Juzgamos y nos funamos», conducido por Danilo 21, la venezolana apuntó contra el integrante de «Detrás del Muro» por su actitud en el espacio.

"Con Miguelito me pasaba que agarraba nalga, jodía, metía el dedo por aquí, era sadiquito", aseguró la también participante de «Gran Hermano Chile 2».

De igual forma, manifestó que "se la daba de niño y creía que era un niño, un niño de 40 años, entonces ahí tú decías: ‘Pero a mí tú no me estés tocando'".

Bajo este contexto, contó que recibió una vez un pelotazo de parte de Miguelito, lo que terminó por sacarla de sus casillas e insultarlo fuertemente.

“Sin querer se me salió y dije ‘enano de mierda’. Y no es por denigrar a esas personas que tienen esa condición, pero obviamente, una persona que te está agarrando la nalga, que te está jodiendo y, obviamente, sí lo dije porque me jodía que me agarrara la nalga (…) y se creyera niño", prosiguió la venezolana.

La revelación de La Chama fue analizada por Miguelito, quien señaló durante un acto de la fundación Deportistas por un Sueño que “ojalá la prensa pudiera visibilizar esto y no darle visibilidad a gente malintencionada que su única intención es destruir, querer joderle la vida a otra persona con mentiras más encima".

Por último, el comediante de Mega pidió que "dejen de dar importancia a la gente mala, que anda hablando mal de otras personas con calumnias, con mentiras más encima. ¿Por qué le dan importancia? Solo por rating".

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