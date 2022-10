“Fue una época dura”: José Miguel Viñuela vivirá emotivo momento al recordar complejo cáncer que afectó a su madre

En un próximo episodio del estelar de Canal 13 “Todo por Ti”, Cecilia Bolocco recibirá como invitado a José Miguel Viñuela, quien vivirá un especial momento junto a su madre.

En la íntima conversación, el reconocido animador recordará el complejo cáncer que debió enfrentar su progenitora años atrás, a quien le realizará una especial preparación.

“Primera vez que yo no lo hago. Me emociona porque encuentro que es una muestra de amor increíble. Se pasaron”, expresó la madre del comunicador.

Posteriormente, fue la exMiss Universo quien le mostró unas fotografías de Viñuela junto a su madre, donde ella aparece sin cabello en su cabeza, momento que emocionó al ex “Mucho Gusto”.

“Esa fue una época dura, es la época del cáncer. Fue un puñal en la guata”, comenzó relatando, evidentemente afectado, momento en el que su madre tomó la palabra para relatar cómo fue el momento en que les reveló el diagnóstico a sus seres queridos.

“Yo dije: ‘Mira, hay que ver todo positivo. Si me muero, me voy a evitar la vejez que es cruel, y si no me muero, voy a seguir viviendo, así que relájense'”, recordó.

“Yo le dije: ‘Mamá estás loca, no te puedes morir, tú tienes que conocer a mis hijos, yo quiero que tú tengas la posibilidad de compartir con mis hijos’”, agregó entre lágrimas José Miguel, episodio de “Todo por Ti” que será emitido este próximo domingo a las 22:30 horas, por las pantallas de Canal 13.

