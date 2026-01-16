“Fue un chiste de mal gusto”: Mauricio Medina responde a polémica rutina de El Flaco en Olmué

Mauricio Medina, conocido como ''El Indio'', rompió el silencio tras la polémica presentación de ''El Flaco'' —personaje de Paul Vásquez— en el Festival del Huaso de Olmué. Durante su rutina, el comediante lanzó chistes sobre el quiebre de Dinamita Show, los que fueron cuestionados por hacer referencia a la discapacidad que Medina enfrenta producto de la diabetes.

Según declaraciones, Medina evitó profundizar en la controversia, señalando: “Yo me hago cargo de lo que yo hablo, no de lo que habla él”. Sin embargo, fue directo al entregar su opinión: “Para mí solo fue un chiste de mal gusto”.

Por su parte, Paul Vásquez bajó el perfil a lo ocurrido, asegurando que sus dichos fueron “en buena” y que nombrar a su excompañero es una forma de “reivindicar a Dinamita Show”. Además, dejó abierta la posibilidad de un reencuentro del histórico dúo, aunque aclaró que no depende solo de él.

La situación reavivó el debate sobre los límites del humor y volvió a poner en el centro la compleja relación entre los exintegrantes de uno de los dúos más importante del humor chileno.

