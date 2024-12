"Fue horrible": Mariela Sotomayor revela episodios de violencia intrafamiliar

La periodista Mariela Sotomayor habló sobre los difíciles momentos que vivió durante su matrimonio con Felipe Salinas, marcados por episodios de violencia intrafamiliar. Estas declaraciones surgieron en el programa "Only Fama" de Mega, donde además abordó la denuncia por estafa contra su hermana mayor, Rafaella Sotomayor, con quien asegura estar “100 % separadas”.

Durante la conversación, Michael Roldán le preguntó sobre los rumores que relacionaban sentimentalmente a la tarotista con su exmarido. "Yo no tengo cómo asegurar eso, no lo sé", respondió Mariela, aunque agregó que "la actitud que ella tomó cuando yo terminé con mi marido, fue muy extraña".



La periodista también confesó que fue infiel a Salinas, pero explicó que esto ocurrió cuando su relación estaba al borde del colapso debido al maltrato que sufría. "Durante los doce años que estuve casada, yo fui víctima de maltrato y de violencia física grave. Aparte de violencia psicológica y violencia verbal, viví situaciones horribles, espantosas, que yo nunca he querido comentar, porque yo nunca he querido lucrar con mi desgracia, nunca", relató con la voz quebrada.

Uno de los momentos más impactantes de su relato fue cuando recordó que una agresión física por parte de Salinas ocurrió frente a uno de sus hijos, lo que la llevó a llamar a Carabineros. "Él me hizo cosas horribles, pero como soy tan tonta, porque la verdad no existe otra palabra para poder explicar cómo una persona vivió esto y perdonó una y otra vez", expresó entre lágrimas.

Además, Sotomayor compartió un tenso episodio con su hermana Rafaella, cuando esta le confesó al entonces cuñado sobre una relación extramarital de Mariela. Según la periodista, el acto desencadenó una agresión en su contra por parte de Salinas, frente a la indiferencia de su hermana. "Fui pateada, ahorcada y escupida. Me encerraban para pegarme", reveló, dejando en evidencia el calvario que marcó su vida durante años.

PURANOTICIA