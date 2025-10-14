“Fue desgarrador”: conmoción en Hollywood tras la inesperada muerte de Diane Keaton a sus 79 años

La lamentable noticia tomó por sorpresa a Hollywood y a los millones de admiradores que siguieron su carrera durante décadas. La actriz y directora estadounidense Diane Keaton, ícono del cine por su papel en El Padrino y ganadora del Óscar por Annie Hall, falleció el sábado pasado a los 79 años.

Fuentes cercanas confirmaron su deceso y describieron que “su declive fue muy repentino”, un detalle que ha conmovido profundamente al círculo más cercano de la intérprete.

Según informó la revista People, medio que reveló la noticia, la familia pidió mantener la privacidad en este difícil momento. “No hay más detalles disponibles en este momento”, señaló un vocero, agregando que solicitan respeto “en este momento de gran tristeza”.

Con más de medio siglo de trayectoria, Keaton fue una de las figuras más queridas y versátiles de Hollywood. Su trabajo junto a Woody Allen en The Annie Hall (1977) le valió el Óscar a Mejor Actriz Protagonista, además de dos Globos de Oro y un premio Bafta.

Diversos portales estadounidenses informaron que el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) respondió a un llamado de emergencia a las 8:08 de la mañana, hora local, desde el domicilio de la actriz. Keaton fue trasladada en ambulancia a un hospital cercano. El sitio TMZ difundió el audio del llamado al 911, en el que se describe una “persona caída”.

Una fuente cercana relató a People que “su declive fue muy repentino, lo cual fue desgarrador para todos los que la amábamos (...) Fue tan inesperado, especialmente para alguien con tanta fuerza y espíritu”.

Luego, la misma persona añadió que “en sus últimos meses, estuvo rodeada únicamente por su familia más cercana, que optó por mantener la intimidad. Ni siquiera sus amigos de toda la vida estaban completamente al tanto de lo que estaba sucediendo”.

Aunque aún no se ha determinado la causa de su muerte, Keaton había enfrentado distintos problemas de salud a lo largo de su vida. Fue diagnosticada con cáncer de piel a los 21 años y, en 2011, padeció un carcinoma de células escamosas que requirió varias cirugías. También habló abiertamente sobre su lucha contra la bulimia a fines de los años 60. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido si su fallecimiento guarda relación con ese historial médico.

Su legado, marcado por papeles emblemáticos, una personalidad única y una elegancia inconfundible, deja una huella imborrable en la historia del cine.

