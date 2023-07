“Fue algo muy doloroso e inesperado”: Denisse Malebrán desclasificó inéditos detalles del término de su matrimonio

La noche de este lunes, Megaplus emitirá un nuevo capítulo de su programa “45 minutos con”, donde José Antonio Neme conversará con la cantante nacional Denisse Malebrán.

La vocalista del grupo chileno “Saiko”, abordó el término de su matrimonio y como fue su proceso de recuperación ante el sensible momento.

“En los últimos meses de relación me enfrenté a un espejo que no quería enfrentar, luego de eso me di cuenta que ya no podía continuar. Fue algo muy doloroso e inesperado. Siempre he resistido a las cosas que me pasan, y en esa resistencia, igual me hago daño, porque en el fondo tuve que haber terminado esto mucho antes. Sostuve la relación por momentos de felicidad”, comenzó recordando.

“Estoy en un proceso de dejar la tragedia, o sea, soltar ese daño constante. Y en ese proceso, escribo canciones para descargar mi pena. En agosto sacaré un nuevo disco, y desde mi lado más íntimo, estará retratada esta historia”, añadió.

“No me cierro a la oportunidad de enamorarme otra vez. De todas formas, entiendo lo complicado que es tener que comenzar otra vez. También tiene que ver con el estado emocional que tengas en el momento, porque hay personas que no pueden vivir solas. Desde mi mirada, me llevo bien con la soledad, pero me encanta tener a alguien que se preocupe de mí”, concluyó Malebrán sobre el proceso.

